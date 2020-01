Eleições 2020: senador Sérgio Petecão se reúne com dirigentes locais do PODEMOS

Na tentativa de construir chapa para disputar Prefeitura, senador diz que vai conversar "com todo mundo", menos o PT

O senador Sérgio Petecão, presidente da executiva regional do PSD, sentou, na manhã desta terça-feira (7) com dirigentes regionais do PODEMOS, partido que tem apenas um vereador na Capital, Railson Correia, mas em Brasília, além do senador Álvaro Dias, dispõe de 11 deputados federias.

O tamanho da bancada é a garantia de tempo no rádio e na TV durante os programas eleitorais gratuitos, o que interessa a todos os partidos. Além de tempo de propaganda, Petecão também quer ser protagonista da eleição municipal deste ano, já que o presidente nacional de seu Partido, o ex-ministro Gilberto Kassab, determinou que o Partido tenha candidatos a prefeitos em todas as capitais do país.

Em Rio Branco, o sonho de Petecão é ser cabeça de chapa com a atual prefeita Socorro Neri, que seria candidata à reeleição. Filiada ao PSB, ela já foi convidada a vir para o Partido do Petec]ao mas ainda não se manifestou. Outro convidado, segundo admitiu o próprio senador, foi o ex-deputado federal e ex-prefeito Raimundo Angelim. A esposa de Petecão, Marfisa Galvão, veio a público dizer que., em 2020, não pe candidata a nada – nem a prefeita nem a vice. O sonho do PSD era ter Socorro Neri e Marfisa Galvão na mesma chapa.

Na reunião com o PODEMOS nesta terça-feira (7), em sua casa, em Rio Branco, participaram o ex-deputado estadual Raimundinho da Saúde, o secretário geral da sigla no Estado e o presidente da Juventude. “Estamos conversando. E conversar não tira lasca de ninguém. É bom e saudável a arte da conversa”, disse Petecão, reafirmando que a única exceção, em tais conversas, é com o PT.

