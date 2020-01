Ufac divulga concurso público com salários superior a 7 mil reais; veja edital

A Universidade Federal Do Acre torna pública as inscrições para o Concurso Público destinado ao preenchimento de diversas vagas para o cargo efetivo de Professor de Magistério Superior, distribuídos em dois Campus Universitários: Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, as oportunidades possuem vencimento básico de R$ 2.236,31 a R$ 4.463,93 e o Total Bruto entre R$ 3.015,27 a R$ 7.126,20, juntamente com o auxílio alimentação no valor entre R$ 229,00 a R$ 458,00.

O período de inscrições será a partir das 12h do dia 15 de janeiro de 2020 até às 23h59 do dia 6 de fevereiro de 2020, com taxa no valor de R$ 180,00. As inscrições deste Concurso Público serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico: www.sistemas.ufac.br.

VEJA O EDITAL AQUI.

Vagas

Vagas destinadas ao Campus de Rio Branco : Clínica Veterinária Cirúrgica (01), Engenharia Civil – Sistema Construtivos I (01), Alimentos/ Técnica e Dietética (01), Técnicas Instrumentais em Educação Física (01), Ginecologia e Obstetrícia (01), Ensino e Aprendizagem: ênfase em Didática e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, Língua Estrangeira Moderna – Língua Espanhola, Linguística Aplicada à Língua Brasileira de Sinais (01), Planejamento e Avaliação Educacional e Currículo (01) e Ciência Política (01).

Vagas destinadas ao Campus de Cruzeiro do Sul: Teoria Literária e Literatura (Teoria da Literatura e Literatura de Língua Portuguesa) Mestrado em Letras, com Graduação em Licenciatura em Letras – Português (01) e Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida/hospitalar (01).

