Universidade Federal do Acre divulga edital com salários até R$ 4 mil; veja aqui!

Mais uma boa notícia no começo de 2020: com edital divulgado na manhã de terça-feira (31), a Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu seu novo concurso público para admissão de servidores na área administrativa da instituição em 2020 para lotação no Campus de Rio Branco.

O Edital de nº 03/2019 traz abertura de 6 vagas e formação de cadastro reserva em cargos da carreira técnico -administrativa em educação de níveis médio e superior. Os salários serão de R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar de R$ 321,00 para quem possuir dependente de até cinco anos de idade e incentivo à qualificação.

As vagas são para cargos de Assistente em Administração (3), Médico Veterinário (1), Assistente Social (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (1). As inscrições serão feitas somente pela internet, no endereço eletrônico da UFAC – http://www.ufac.br/editais, solicitada entre os dias 20 de janeiro e 07 de fevereiro de 2020. A taxa de inscrição custa R$ 130,00 para cargos de nível superior e R$ 80,00 para o emprego de nível intermediário. Mais informações no edital.

