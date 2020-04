Em RO, PRF intercepta automóvel com 37 quilos de cocaína que saíram do AC

Droga, escondida na lataria, foi carregada no município de Rio Branco/AC e seria entregue em Luziânia/GO

Na quinta-feira (9), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na cidade de Vilhena, Sul de Rondônia, 36 tijolos de cloridrato de cocaína, droga de alto valor comercial, estavam escondidos na parte interna de uma carroceria, em tentativa frustrada de ludibriar as possíveis fiscalizações policiais.

“O motorista do veículo, que trabalha como motoboy em Brasília/DF, assumiu que receberia uma quantia em dinheiro para realizar o transporte dos narcóticos, adquiridos no estado do Acre e que tinham como destino a cidade de Luziânia, em Goiás”, diz a PRF em material disparado à imprensa.

As drogas, o carro e o infrator da lei foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para lavratura da documentação pertinente e posterior encaminhamento à Justiça.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários