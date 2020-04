Gehlen diz que é contra ‘afrouxar’ quarentena: “Não podemos arriscar a vida dos acreanos”

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) declarou nesta quarta-feira (15) que é contrário ao afrouxamento do decreto de isolamento social no Acre. Segundo ele, é necessário mais tempo de isolamento para os acreanos.

“Sei que os empresários precisam pagar, mas a orientação adequada é que temos que esperar um pouco mais para afrouxar o isolamento social. Os casos estão aumentando, não tinham vítimas fatais e agora já temos”, declarou Diniz.

Gehlen solicitou que sejam enviados ao menos dois leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva para o município de Sena Madureira, no interior do Acre, além de pedir a contratação de profissionais de saúde para as regiões do interior. “Tem que ser para agora, o povo precisa. Manoel Urbano tem que ter bioquímico”, solicitou.

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, respondeu que cerca de 83 respiradores serão adquiridos por meio do governo federal. “Ao chegar, vamos enviar aos hospitais do interior e vamos contratar profissionais para atuar na área, como um bioquímico que vai trabalhar em Manoel Urbano”, declarou o gestor me resposta ao líder do governo.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários