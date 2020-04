Gladson não encontrou com Rocha e guerra entre governador e vice está só começando

Xerife

O vice-governador Major Rocha que andava meio distante dos assuntos oficiais, se manifestou pelas redes sociais com relação ao suposto esquema que desviou recursos da merenda escolar na Secretaria de Educação no Acre. “Não posso deixar de registrar minha indignação contra quem desvia dinheiro da merenda de crianças” escreveu.

Conversa reservada

Rocha e o governador Gladson Cameli podem fazer uma conversa reservada. Pelo menos é isso que alguns assessores querem. A turma do “deixa disso” entrou em campo para evitar uma ruptura que, embora fosse previsível, sempre foi negada pelo Major.

Bom para o Acre

Ninguém dos mais de 200 mil eleitores que acreditou nesse projeto, votou ou deseja ver esse comportamento. Rocha e Gladson têm papel distintos, mas, de fundamental importância para o desenvolvimento.

Guerra continua

Mas as últimas informações de fontes palacianas dão conta de que a guerra entre governador e vice não irá cessar tão cedo. Os bombeiros continuam tentando apagar essa ‘fogueira’, mas está difícil. “O Gladson nunca brigou com ninguém, mas paciência tem limite”, disse um assessor do governo.

Mais casos

Há informações de que mais pessoas podem estar infectadas pelo covid-19 em Plácido de Castro. Autoridades sanitárias supostamente esconderam casos suspeitos envolvendo famílias de pessoas influentes no município.

Um laboratório

Professor Mauro Sérgio descobriu um verdadeiro laboratório para Ensino à Distância nos estúdios da TV Aldeia. Visionário, ele está empolgado, vai pessoalmente acompanhar as gravações e tem planos futuros para a modalidade preconizada pelo MEC.

Preços baixos

Não há um mal que não traga um bem, diz o antigo ditado popular. A pandemia do coronavírus baixou o preço dos combustíveis e da carne, maiores vilões dos últimos meses.

Petistas curados

Além do ex-senador Jorge Viana, o presidente do PT, Cesário Braga, está curado do covid-19. Seguindo o exemplo do seu guru político, Braga também gravou vídeo para as redes sociais.

A casa caiu

Parece que a casa caiu para um grupo de empresários que vinha agindo na surdina e supostamente desviando recursos da merenda escolar. A coluna alerta desde o início do ano. Se confirmado os indícios, é algo semelhante ao G7, sendo que no ramo de alimentos e com mais empresas envolvidas.

No balde

Em todas cidades existem pré-candidatos no balde para prefeitos, mas, as campeãs são: Tarauacá, um total de oito e Senador Guiomard, com cinco nomes já confirmados.

Dificuldade

O que existe de pré-candidaturas facilitadas na esfera majoritária, falta na proporcional. Partidos enfrentam sérias dificuldades para compor as chapas. Estão indo buscar até vigias – sem nenhum demérito a profissão – para ser pré-candidato a vereador.

Firme

O pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade, Diego Paulista, conseguiu dar a volta por cima e formar um dos grupos mais fortes até o momento para disputar a prefeitura e cargos no Poder Legislativo.

