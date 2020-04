Há rumores de que Gladson Cameli e Mailza Gomes deixarão o Progressistas

Daí, o fato de ambos, literalmente, não estarem se importando muito com os rachas internos do partido

No tiene boca!

O grupo do deputado José Bestene anda espalhando nas redes sociais que a pré-candidatura de Tião Bocalom à prefeitura de Rio Branco não foi combinada com o partido. No estilo não aceitamos nada goela abaixo, eles relembram a campanha contra Bocalom em 2012. No tiene boca!

Sério risco

A continuar com os rachas internos o partido do governador correrá um risco de não fazer novamente, nenhum vereador na capital, um erro de estratégia de 2016 que pode se repetir, sendo que desta vez com um forte diferencial, o partido tem um governador.

Mudança

Há quem diga que tanto o governador Gladson Cameli como a senadora Mailza Gomes não devem permanecer no Progressistas até 2022. Daí, o fato de ambos, literalmente, não estarem se importando muito com os rachas internos do partido.

Domingo das frases

Após a participação do presidente Jair Bolsonaro em um manifesto pró-intervenção militar no Brasil, ele sofreu uma onda de criticas e o país, em pleno isolamento social, conviveu com uma enxurrada de frases.

Na Câmara dos Deputados

“No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos”, disse o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM).

No STF

“Só pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso”, escreveu Barroso.

Silêncio

No Acre, o governador Gladson Cameli que sempre participa dos movimentos nacionais, preferiu se abster de qualquer declaração neste momento. Ele é um dos seis governadores que não assinou uma carta de apoio a democracia e ao Congresso Nacional.

“Pecar pelo exagero”

“Governo não vai pecar pelo exagero” disse o secretário de infraestrutura Ítalo Medeiros com relação as estratégias que representam um passo à frente da crise do covid-19 no Acre. De fato, o estado tem sido altamente prevenido nas ações.

Enquanto isso…

A Senadora Mailza Gomes (Progressistas-Ac) fez uma live para revelar o sexo do seu bebê. Será uma menina. Ao lado do marido, James Gomes, ela emocionou-se, aproveitou para dizer que corre tudo bem com a saúde dela e da criança.

Sem anúncio

Mailza ainda não disse se vai usar da prerrogativa que tem direito, o afastamento por quatro meses por licença-maternidade. Em caso de afastamento, o bispo José assumiria o cargo interinamente.

Coração azul

Tem impressionado nas redes sociais, como o ex-comunista Moisés Diniz mudou radicalmente. Depois de rasgar cedas para o governador Gladson Cameli, fez longos elogios para a senadora Mailza Gomes. “Tem surpreendido a política acreana”, destacou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários