Homem mente que está com coronavírus para evitar prisão

Um homem procurado na Flórida, EUA, tentou manter os policiais afastados com um aviso de que havia testado positivo para o coronavírus , de acordo com o Gabinete do Condado de Putnam.

“Colocar uma placa falsa sobre Covid-19 na sua porta não nos impedirá de chutá-la quando houver um mandado de prisão contra você”, escreveu a polícia em um comunicado à imprensa.

Joshua Price, 28, aparentemente, rabiscou a mensagem “COVID 19 infectado desde 8/4/20” em uma folha de papel e usou fita isolante para prendê-la na porta da frente de sua casa.

Policiais usaram equipamentos de proteção para prender Price na quinta-feira (16) em Bardin, na Flórida. Price era procurado sob a acusação de violar o mandado de liberdade condicional.

“A investigação revelou que o suspeito criou o aviso falso para evitar a prisão”, disse o comunicado. A polícia não encontrou ” nenhum indício ” de que Price tivesse realmente contraído a doença.

