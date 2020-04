No Acre, sol aparece entre nuvens nesta sexta com previsão de chuvas e trovoadas

A previsão é de pancadas de chuvas isoladas, seguidas de trovoadas no leste acreano

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a sexta-feira (24) será de tempo mais aberto em todo o centro leste do estado, inclusive na capital Rio Branco. Nessa região o sol deverá aparecer por entre nuvens e o céu deverá variar sua nebulosidade entre parcialmente nublado e nublado.

A previsão é de pancadas de chuvas isoladas, seguidas de trovoadas nessas áreas. O Vale do Juruá deverá permanecer com o céu nublado durante todo o dia e as chuvas ocorrem como pancadas seguidas de trovoadas.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários