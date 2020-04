Pandas aproveitam zoológico vazio na quarentena para acasalar após dez anos

Dois pandas do Ocean Park, em Hong Kong, foram flagrados acasalando hoje, depois de quase 10 anos vivendo juntos no mesmo espaço.

Ying Ying e Le Le têm 14 anos e chegaram ao Ocean Park há 13, quando tinham pouco mais de 12 meses.

Segundo relatou um funcionário do zoológico no Twitter, os dois começaram a fazer sexo por volta das 21h do horário local (10h de Brasília). Em março, eles deram sinais de que haviam entrado no ciclo de acasalamento.

Segundo o BuzzFeed News, veterinários tentavam acasalar as duas pandas pelo menos desde 2010, mas não tiveram sucesso até este ano, quando o Ocean Park ficou completamente vazio durante a quarentena social de combate ao coronavírus.

“O sucesso do processo de acasalamento natural hoje é extremamente empolgante para todos nós, pois a chance de gravidez por acasalamento natural é maior do que por inseminação artificial”, disse Michael Boos, diretor executivo de operação e conservação zoológica. Os veterinários no zoológico estão monitorando o casal de perto na expectativa de que Ying Ying esteja grávida. O período de gestação de um panda varia entre 72 e 324 dias, mas a gravidez só pode ser detectada por ultrassom cerca de duas semanas antes do parto.

