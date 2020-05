Após quebrar isolamento, MC Kevin admite estar com coronavírus

Kevin Nascimento, o MC Kevin, confirmou nesta segunda-feira (11/5) que testou positivo para o coronavírus. O funkeiro fez o teste no último final de semana e compartilhou o resultado por meio dos Stories no Instagram.

“Saiu o resultado, deu positivo, família. Vamos nos cuidar porque é sério. Vou ficar sem postar mais nada até me recuperar”, escreveu ele na postagem.

“Em torno de 48 horas sai o resultado. Vou ficar isolado no meu quarto quietinho, nada melhor do que tirar nossas dúvidas. Quem não fez o teste eu recomendo porque você vai saber se tem alguma coisa ou não, já que tá com o ponto de interrogação na mente, já tira ele. Obrigadão pelo carinho”, justificou o paulista no final de semana.

Apesar de ter gravado o vídeo afirmando que pernaneceria isolado, o cantor usou o Stories do Instagram para registrar o momento em que foi ao comércio com um amigo, horas antes de divulgar o resultado do exame para os seguidores.

“Nem sair eu posso, mas vou descer um pouco, sair desse quarto. Não posso sair, mas vou sair porque não aguento mais ficar em casa, vou ali na conveniência e já volto. Tomar um sol, vitamina D“, afirmou ao registrar o passeio.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários