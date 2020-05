Artigo: Afinal, é tão bom assim mesmo ver o isolamento social como algo benéfico?

Dia desses, vi um vídeo nas minhas redes sociais de uma pessoa muito querida que dizia que algumas pessoas estão sem dormir e algumas não conseguem levantar da cama, seja por conta de dívidas no cartão, seja por conta do carro atrasado, seja por conta da casa, e por aí vai. Pessoas de sucesso possuem autoestima: precisamos enfrentar esse tipo de situação, precisamos levantar da cama e agir – fazer qualquer coisa com o intuito de mudar essa situação.

Fiquei pensando: será que eu sou uma pessoa de sucesso? O que nossa atitude mental tem a ver com a pandemia – e se é que tem a ver? Esses questionamentos me fizeram viajar no tempo e resgatar dentro da minha memória algumas leituras e lembranças – e eu não quero guardar nada disso comigo. Vou compartilhar com você na esperança de que isso seja útil pra você da forma que foi pra mim.

Vamos lá:

1- Lembrei que nós podemos produzir sensações agradáveis no nosso cérebro!

Parece bizarro, mas isso já foi alvo de estudos gringos. Lembro que li um livro que dizia que um estudo revelou que as pessoas que simplesmente esperavam por assistir um filme preferido aumentaram seus níveis de endorfina em 27%! Lembro que, quando li isso, fiquei fascinado – e se você quiser ver esse estudo, basta clicar aqui (vou logo avisando que o estudo está em inglês, mas, posso te indicar o livro que li sobre isso, basta me ler até o fim).

Isso significa que visualizar é o primeiro passo para acontecer! Mas isso é assunto pra minha segunda lembrança.

2- Lembrei que nosso cérebro é meio maluco!

Nossa mente não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Quando nós imaginamos e criamos visualizações, estamos induzindo nosso cérebro e, consequentemente, nosso corpo, a produzir uma mentalidade positiva e, consequentemente, preparação para o melhor.

Muita gente não sabe, mas eu sou de uma cidade chamada Senador Guiomard, no interior do Acre. Minha mãe conta que, quando eu era criança, eu visualizava onde eu ia morar, fazia desenhos da minha futura mansão – e nada daquilo era humanamente possível, porque nossa família é pobre. Uma vez, estava assistindo na TV e disse que ia morar no Rio de Janeiro – ao passar uma daquelas passagens de novelas, que sempre mostram cenas paradisíacas.

É onde eu moro atualmente.

3- Lembrei que podemos nos comportar como pessoas vitoriosas – e isso faz toda diferença!

Nós temos um padrão de respiração para cada estado de espírito. Pode pesquisar, pode perguntar pra um profissional da área. Ou seja, através da nossa respiração, podemos enviar para o nosso cérebro mensagens, como: tô ansioso, tô preocupado, e por aí vai.

Existem várias práticas que fazem com que você se reconecte a você mesmo, fazendo você retornar a um estado de paz, com autocontrole e autoconhecimento. A minha preferida delas é Hoʻoponopono, de origem havaiana – depois, pesquisa sobre ela!

Ufa!

Depois de todos esses insights, conclui que não é sobre transformar toda essa crise em algo benéfico. Nem sobre minimizar os riscos do vírus, relativizar os casos ou debochar da atual situação e ignorar as mortes – isso, já tem autoridade fazendo. É sobre mudar de dentro pra fora, sobre usar nossas emoções a nosso favor, e o principal: usar a principal arma que temos para sermos ainda melhor – nós mesmos.

Como eu prometi lá em cima que daria a dica do livro que li a informação do ponto número 1, vou aproveitar e dar mais 2 dicas para quem tiver parado nessa quarentena e quiser aproveitar esse momento para se fortalecer e se reconectar.

1- Livro: O Jeito Harvard de ser feliz – esse livro mudou completamente meu mindset, principalmente porque ele não dá fórmulas de sucesso e nem fala de psicologia positiva como um remédio para mudar o planeta. Ela apenas te fala, com embasamento científico, como você pode mudar a si mesmo e, com isso, mudar tudo à sua volta.

Releio sempre que posso!

2- Curso: Fórmula Negócio Online – O Alex Vargas tem um curso que não é somente para marqueteiros – pra mim, esse é o ponto mais legal desse curso. O curso serve para quem quer empreender, para quem quer ganhar dinheiro com marketing digital e também para profissionais da área de comunicação que querem se especializar nas suas áreas. É um manual completo e está com desconto por tempo limitado – com vários bônus. Então, se você quiser dar uma olhada, clica AQUI .

Eu sou aluno!

3- Euzinho: me segue no Instagram – achou que eu não ia vender meu peixe, né? Lá, no Instagram, eu costumava sempre interagir, fazer vídeos, mas confesso que estou passando por um reposicionamento e agora tem conteúdo mais voltado pro lado pessoal mesmo. Mas juro que, se você me seguir, posso falar contigo, te dar dicas, conselhos – sobre marketing e sobre vida.

Só chegar e falar comigo! Clica AQUI.

Pra terminar, uma frase que talvez seja clichê, mas talvez você precisa ouvir: o momento atual não te define.

Espero que esses ensinamentos, trazidos de forma muito humilde, tenham feito alguma diferença na sua vida.

Se você puder compartilhar esse material marcando um amigo, ficarei muito feliz.

Um beijão,

Ton Lindoso.

*Ton é especialista em marketing, com experiências em empresas como Sprink, da área de engenharia e petróleo, Estácio, maior grupo educacional do Brasil e passou por multinacionais como Gas Natural Fenosa, Febracis – atuando no Brasil e na Europa e atualmente é CEO da Mundo Branding, no Rio de Janeiro, e jornalista do ContilNet desde 2013.

