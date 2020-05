Babu compara paredão do BBB20 com disputa de pênaltis do Flamengo

Ao lado de Zico em live do clube, o ator brincou que enfrentar nove eliminações no reality da Globo é mais tranquilo do que assistir pênalti

Flamengo tem investido em sua programação no Instagram durante a pandemia do novo coronavírus e entre as ações está o Papo Virtual. Nessa quarta-feira (13/05), o clube promoveu o encontro do ídolo Zico com o torcedor e ator Babu Santana, ex-BBB20.

Durante um bate-papo cheio de memórias e nostalgia, Babu brincou ao comparar a tensão de um paredão no reality show com uma disputa de pênaltis do Flamengo.

“Disputa de pênaltis do Mengão. O paredão eu fiquei PHD. O primeiro foi difícil, o segundo sinistro, mas chegou lá no nono eu já estava vacinado. Agora, disputa de pênaltis, rapaz, que loucura! Prefiro ganhar nos 90 minutos mesmo”, brincou o ator.

Eles ainda recordaram a tensão na final da Libertadores de 2019.

