Cameli tem celular clonado e alerta para possível golpe financeiro em seu nome

Somente esta semana, seis deputados estaduais tiveram seus celulares clonados. Nesta quinta-feira (7), a vítima dos hackers foi o governador do Estado Gladson Cameli.

A informação foi repassada por ele em sua página no Facebook, onde pede que as pessoas que forem abrodadas em seu nome, não atendam a nenhuma solicitação. “Informo a todos que meu número de celular (61)99346 5480 foi clonado. Solicito que, por favor, se alguém entrar em contato utilizando meu perfil e este número, abordando qualquer assunto, inclusive empréstimos de dinheiro, não atendam”.

Ele informa ainda que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

Esta não é a primeira vez que o governador é vítima de um golpe cibernético. Em novembro do ano passado, um estelionatário usava o nome do governador para pedir dinheiro às pessoas com a justificativa de sanar as dívidas do estado. Um outro homem foi preso este ano ao usar um perfil falso em uma rede social onde se passava pelo governador e pedia dinheiro para mulheres, ele chegoua aplicar o golpe em algumas vítimas em Cruzeiro do Sul.

