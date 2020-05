Coveiro com vestimenta para evitar contaminação do coronavírus no Acre

O destaque mostra um coveiro no Cemitério Morada da Paz, depois de sepultar uma pessoa que morreu vítima do coronavírus

A imagem do dia é um registro do fotógrafo acreano Dhárcules Pinheiro.

O destaque mostra um coveiro no Cemitério Morada da Paz, depois de sepultar uma pessoa que morreu vítima do coronavírus em Rio Branco, com vestimenta equipada.

