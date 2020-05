Daniela Mercury, Felipe Araújo e Matheus & Kauan: lives desta sexta

Às 20h, três apresentações ao vivo vão agitar o público que está em casa. A Rainha do Axé, Daniela Mercury, faz live-show com apresentação pelo YouTube

Nesta sexta-feira (29/05), o calendário de lives traz shows de nomes consagrados da música e de novos talentos.

Às 20h, três apresentações ao vivo vão agitar o público que está em casa. A Rainha do Axé, Daniela Mercury, faz live-show com apresentação pelo YouTube.

No mesmo horário, Felipe Araújo se apresenta no YouTube. O artista pretende superar o sucesso da primeira apresentação, exibida em abril, que já ultrapassa 3,5 milhões de views.

Também às 20h, o cantor Salgadinho, um dos ícones do pagode brasileiro, faz sua primeira live com transmissão ao vivo realizada por meio do canal oficial do pagodeiro no YouTube.

Às 21h, pelo Instagram, o cantor Johnny Hooker, um dos novos nomes da música popular brasileira, faz show.

Para encerar a noite, às 22h45, a dupla Matheus & Kauan faz live com transmissão no YouTube.

Essa será a terceira live dos sertanejos. Desta vez, os artistas aproveitarão para divulgar o repertório do novo álbum Matheus e Kauan 10 Anos Na Praia, lançado recentemente pela dupla.

Brazil Confirmados 438,812 +0 (24h) Mortes 26,764 +0 (24h) Recuperados 193,181 44.02% Ativos 218,867 49.88%

