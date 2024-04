IBGE registra inflação em abril abaixo do que esperava o mercado, que chegou a 0,21 por cento

Publicado nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a “prévia da inflação”, desacelerou a 0,21% em abril, depois de atingir 0,36% em março. O indicador ficou abaixo da estimativa do mercado, que previa um avanço de 0,29%, disse o IBGE.

Isso significa que o IPCA-15 chegou a 3,77% no acumulado de 12 meses. Até março, seguindo o mesmo parâmetro, o índice era de 4,14%. Em abril de 2023, o IPCA-15 foi de 0,57%. Em abril, a maior influência sobre os preços coube, novamente, ao grupo de “Alimentação e bebidas”, com alta de 0,61% no mês e impacto de 0,13 ponto percentual (p.p.) no indicador. Apesar da elevação, o índice nesse segmento caiu 0,15 p.p.

Oito dos nove grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta de preços em abril. Apenas “Transportes” registrou deflação (-0,49%), com a principal queda vindo das passagens aéreas, com recuo de 12,2% e contribuição negativa de 0,09 p.p. no geral. Ainda nesse segmento, os combustíveis baixaram (-0,03%), com queda da gasolina (-0,11%), do gás veicular (-0,97%) e do óleo diesel (-0,43%). O etanol registrou alta de 0,87% no mês.