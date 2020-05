Em tempos de coronavírus, curso de Nutrição da Ufac anuncia projeto com foco em prevenção

A pandemia do novo coronavírus continua preocupando o Acre e os brasileiros. Como forma de prevenir a ação do vírus no estado, o curso de Nutrição da Universidade Federal do Acre anunciou um projeto que visa difundir informações sobre alimentação saudável, nutrição e saúde.

O Nutrinfo é um projeto de extensão coordenado pelo professor da universidade Alanderson Ramalho que usa ferramentas online e redes sociais para disseminar informações acerca de hábitos de higiene, alimentação, nutrição e prevenção do coronavírus. Agora, os acreanos podem ficar bem informados nos confortos de seus lares.

O professor conversa com nossa reportagem e fala sobre o projeto. “Os nossos primeiros conteúdos sobre a temática foram explicando as medidas de prevenção do coronavírus adotadas no Decreto Estadual Nº 5.812; como higienizar as mãos de forma correta; utilização e descarte de máscaras descartáveis, e utilização e higienização de máscaras de pano”, conta.

Além do serviço de utilidade pública, os membros do projeto também se preocuparam com a acessibilidade: todos os vídeos estão sendo interpretados em Libras. “Graças ao apoio de voluntários que acreditaram no projeto! Está sendo um grande desafio essa adaptação para a internet das ações de educação popular em saúde e educação alimentar e nutricional que sempre fizemos presencialmente. Os nossos alunos e todos os professores da equipe precisaram se adaptar e aprender em tempo recorde novas ferramentas de edição de imagens e vídeos. Estamos empenhados em difundir conteúdo de qualidade”, comemora Alanderson.

Quem quiser conhecer o projeto, basta acessar:

Site: www.nutrinfo.com.br

Instagram: instagram.com/nutrinfo_ufac

Facebook: facebook.com/NutrinfoUfac

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários