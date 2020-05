Guajará, cidade do AM na divisa com o Acre, começa a registrar casos de coronavírus

Guajará está distante da capital do Amazonas quase 1,5 mil quilômetros

Guajará, na divisa do Amazonas com o Acre, a cidade mais distante de Manaus, entrou na quinta-feira (14) na contagem dos casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Estado.

O município está a quase 1,5 mil quilômetros de Manaus – da capital do Amazonas até Brasília é de 1,9 mil quilômetros, por exemplo.

Em Guajará, foram divulgados oito casos. Dos 62 municípios que compõem o Amazonas, apenas Uarini, Ipixuna e Envira – esses dois últimos municípios vizinhos de Guajará – ainda não entraram na contagem da doença.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários