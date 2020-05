Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Resolva dúvidas no amor e com parceiros. Oportunidade de crescimento profissional, comunicações abertas e planejamento do futuro darão esperanças de estabilidade. Você terá bons resultados em negociações nesta semana, apesar das condições não serem as ideais. Aposte em maior flexibilidade e equilibre as finanças. Atividades comerciais estarão aquecidas.

Touro (21/04 – 20/05)

Semana positiva para resolver assuntos financeiros e jurídicos. Conflitos com alguém da equipe ou uma amizade cobrarão revisão de acordos e escolhas. Ótimo período para ingressar em novos grupos e ampliar referências. Com Mercúrio e Vênus na área do dinheiro, você contará com maior poder de negociação e bons resultados. Conte com apoio de pessoas influentes.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Impulsione um empreendimento na internet. Perspectivas serão positivas na carreira e nas finanças. Siga a dica dos sonhos e some forças com amigos. Com Vênus retrógrado e Mercúrio em seu signo, você poderá rever escolhas, desenvolver ideias e aplicar seus talentos numa nova direção. Mais vitalidade e brilho, com a entrada do Sol em seu signo nesta semana!

Câncer (21/06 – 22/07)

A força das parcerias e amizades manterá a motivação e a produtividade alta nesta semana, apesar da tristeza e compaixão com os acontecimentos coletivos. Fortaleça a união da equipe e espere por conquistas na carreira. Fase de autoconhecimento e ligação com a espiritualidade. Assuma nova filosofia de vida, aprofunde a terapia e encontre respostas existenciais.

Leão (23/07 – 22/08)

Posicionamentos claros marcarão a atuação profissional. Decida mudanças e dê um passo maior na carreira. Envolvimento com os acontecimentos coletivos ampliará sua participação nas redes sociais e ações solidárias. Valores humanitários estarão no comando. Hora de somar forças e lutar por causas justas e pelo bem comum, com fé e poder de influência.

Virgem (23/08- 22/09)

Desejos de mudanças ficarão mais fortes a cada dia. A semana trará novas metas na carreira e solução de conflitos nos relacionamentos profissionais. Abordagens diretas marcarão sua posição diante dos acontecimentos coletivos. Cobre autoridades, divulgue dados científicos e amplie discussões. Conexões influentes apoiarão seus projetos e opiniões. Alargue horizontes.

Libra (23/09 – 22/10)

Relações e acontecimentos coletivos estarão em foco. O trabalho ganhará velocidade, mesmo com as restrições e dificuldades impostas pela pandemia. Beneficie a saúde e diminua a ansiedade com atividade física em casa. Semana de iniciativas e de decisões profissionais. Amor com mais emoção e expectativas. Aproxime alguém de fora com mensagens carinhosas.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Poder de conquista, criatividade e decisões da vida íntima movimentarão a semana e aliviarão angústias. Respostas existenciais inspirarão projetos de trabalho. Pandemia em situação mais crítica a cada dia ligará o sinal de alerta. Dobre os cuidados com a saúde. Marte em harmonia com seu signo dará uma dose maior de coragem para vencer os desafios difíceis desta fase.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Intensifique contatos e comunicações nesta semana. Discussões estimulantes de trabalho ativarão sua criatividade. Encontre soluções originais para transpor obstáculos da vida familiar e financeiros. Conversas com filhos ou novos planos com o par esquentarão o coração e animarão o clima. Estude, repense conceitos e plante sementes para o futuro.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Reedite um antigo projeto, organize fotos e torne a casa mais funcional. A semana será produtiva no trabalho e nos estudos. Faça um curso on-line, leia e desenvolva ideias. Parceiros deixarão a desejar, melhor contar com os próprios recursos e apostar num empreendimento próprio com maior visão comercial. A paciência estará curta nas relações. Cultive a tolerância.

Aquário (21/01 – 19/02)

Iniciativas de trabalho garantirão rendimentos. Despesas com cuidados de saúde e família poderão aumentar nesta semana. Racionalize custos. O momento não permitirá desperdícios de dinheiro. Ambiente confortável em casa ajudará no controle emocional, apesar de certos assuntos causarem muita irritação. Discussões animadas intensificarão o amor.

Peixes (20/02 – 20/03)

Resolva assuntos financeiros nesta semana. Boas negociações diminuirão custos e despesas fixas. Talvez precise adiar planos e esperar por melhores oportunidades. Evite compras por impulso e decisões precipitadas. O importante será manter as contas equilibradas e cumprir os compromissos já estabelecidos. Marte em seu signo trará mais atitude e conquistas pessoais.

