PM comemora 104 anos de história no AC com show especial em live no Facebook

"Hoje a polícia combate o crime com armas modernas, não com apito", disse Gladson

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) completou nesta segunda-feira (25) 104 anos de história e luta. Mais de um século combatendo o crime.

Em comemoração à data, a Furiosa, banda de percussão da categoria, que já faz o maior sucesso nas redes sociais, depois de inúmeras apresentações em diversos eventos do estado, fará uma live especial nesta tarde, a partir das 16h.

A transmissão será realizada na página oficial da PM no Facebook.

Música de alto nível, alegria e diversão, além de participações especiais, farão parte do momento que alegrará a tarde das famílias acreanas.

Mensagem de Gladson

Em suas redes sociais, o governador Gladson Cameli postou uma mensagem de felicitações para a classe, afirmando o seu compromisso com a segurança pública.

“Hoje é um dia especial. Mais de um século de determinação. Geralmente os presentes chegam no dia do aniversário, mas o meu compromisso com vocês se mede pelas ações que tenho buscado desenvolver todos os dias”, disse o chefe do executivo aos PMs.

Gladson também apontou os inúmeros investimentos feitos à categoria, citando a compra de viaturas e de armamento para o combate ao crime, além do Projeto de Lei (PL) enviado à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), garantindo uma gratificação a todos os profissionais da segurança durante esta pandemia do coronavírus.

“Mesmo pegando um estado atolado em dívidas, busquei fortalecer o combate ao crime, valorizando os profissionais da Segurança com a compra de equipamentos, viaturas. Também com o envio do projeto à Aleac, que garante gratificação neste momento de pandemia aos agentes da Segurança. Atualmente, muitos nos criticam, mas hoje a polícia combate o crime com armas modernas, não com apito, como era antigamente”, finalizou.

Confira o vídeo!

