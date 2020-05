Policiais são acusados de agredir adolescente com problemas psiquiátricos no AC

A família do adolescente Vinicius Freitas denunciou na manhã desta sábado (30), uma ação truculenta por parte dos policiais do Grupamento Especial de Fronteiras, o Gefron, no município de Plácido de Castro.

De acordo com o menor, na noite de sexta-feira (29), estava na companhia da namorada, que não usava máscara, quando uma guarnição do Gefron fez a abordagem. No primeiro momento, o menor que estava na motocicleta de sua mãe, não quis revelar a identidade. Ele contou que neste momento foi agredido com um soco no peito.

Quando falou que usava marca passos e iria denunciar os policiais, teria recebido voz de prisão. Vinicius contou que involuntariamente atingiu o rosto de um dos policiais, a partir daí teria sido algemado, levado para um local afastado onde teria sido agredido pelos policiais.

O menor, segundo informações da família, sofre problemas neurológicos e psiquiátricos. Na manhã deste sábado, o secretário de Justiça, Paulo Cézar, informou que o caso será apurado.

Veja fotos:

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES!



Este slideshow necessita de JavaScript.

Brazil Confirmados 469,510 +1,172 (24h) Mortes 28,015 +71 (24h) Recuperados 193,181 41.15% Ativos 248,314 52.89%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários