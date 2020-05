Quem conheceu o trabalho de Onteniel sabe o zelo que ele teve com a saúde municipal

Certamente o vídeo foi feito por quem estava no mesmo ambiente, talvez, com tudo pago pelo “amigo”

Estranho silêncio

A Executiva municipal do Progressistas silenciou após o adiamento do suposto nome de Tião Bocalom à prefeitura de Rio Branco. Justamente a executiva que ultimamente se manifestou até pela morte do Lhé, do PT.

Mailza focada no Senado

Sem a presença física da senadora Mailza Gomes que está em Brasilia, seguindo recomendações médicas e de isolamento social, pareceu precipitação política o anuncio de Tião Bocalom. Fica claro que esqueceram de combinar com a turma de cima.

Trabalhando

A senadora enviou release ontem aos órgãos de imprensa falando da videoconferência feita com a Telefonia OI para arrumar o sistema na região do Juruá que voltou a sofrer panes e deixar a população literalmente isolada.

Conhece bem o andar de cima

A senadora Mailza Gomes não chegou ao cargo que ocupa por acaso. Sabe que entrar em guerra com o Palácio Rio Branco neste momento seria um desafio a mais na construção política de 2022. Será que o mandato já tem envergadura para disputar uma reeleição sem apoio do governo? Dizem que a mulher é bem mais equilibrada. Eu assino embaixo.

Dedo duro

A Justiça terá um árduo caminho pela frente… Encontrar o dedo duro da suposta “festinha” dada pelo secretario municipal de saúde, Antoniel Almeida. Certamente o vídeo foi feito por quem estava no mesmo ambiente, talvez, com tudo pago pelo “amigo”.

Sem manchas

O que entristece nesse caso é ver um mandato redondinho interrompido por uns gole de cerveja. Quem conheceu o trabalho de Otoniel sabe do zelo que ele teve com a saúde municipal. Talvez, outras águas passem por debaixo dessa ponte.

Derrota

Mesmo com todas as armadilhas regimentais e “naturais” do sistema democrático, o projeto de lei que cria o “Instituto da Saúde” passou nas comissões e terá um desfecho final semana que vem. A base continua unida.

Estratégia

Como a coluna adiantou ontem (20), o presidente Jair Bolsonaro participou de uma videoconferência com os governadores de todo o país. No mesmo momento, a bancada acreana recebia um documento oficial demonstrando todos os recursos já aplicados pelo governo federal para cada estado e municípios.

Pedido

O principal pedido feito pelos governadores foi para que o Palácio do Planalto não vete a suspensão do pagamento das dívidas com bancos privados.

A lei da semeadura

Parlamentares de esquerda que fazem oposição ao governo de Jair Bolsonaro protocolaram na manhã desta quinta-feira (21) um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento é subscrito por deputados e senadores do PT, PSOL e PCdoB. Além disso, centenas de personalidades e instituições assinam o pedido.

