Acreana é sucesso em plataforma digital ensinando técnicas de autoconhecimento

A linda modelo e empresária acreana Giovanna Prado é sucesso em plataforma digital ensinando técnicas de autoconhecimento ao lado do marido Bruno Peloi.

Ambos são detentores da marca Mahamudra Brasil, em Londrina, PR. Trata-se de uma conceituada empresa mundial, especialista em cursos a distância em todo o planeta.

Quem quiser lidar melhor com sentimentos, pensamentos e comportamentos disfuncionais associados ao isolamento social, a Mahamuda Brasil oferece 7 dias de práticas gratuitas. Basta se inscrever no canal e aprender o treinamento on line.

Dia 15, o governador Gladson Cameli, inaugurou o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), e do Hospital de Campanha de Rio Branco, anexo ao Into. A unidade de campanha foi construída em tempo recorde e dispõe de 100 leitos de enfermaria para atender pacientes de Covid-19.

O Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Visual e Intelectual (CER III), é composto de alojamento para os profissionais de Saúde do Estado, com capacidade para receber 70 pessoas por dia e pronto para abrigar os servidores do Pronto-Socorro, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Maternidade Bárbara Heliodora e Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, além de atendimento psicológico online.

Autoridades locais como Secretário de Saúde, Alisson Bestene, Kátia Rejane do Ministério Público do Acre, a prefeita de Rio Branco Socorro Neri, entre outros.

A querida Verônica Martins Feitosa corujando sua linda primogênita Júlia Feitosa, aniversariante do dia 17, em Brasília, onde moram atualmente. Happy Birthday!

O DJ Helmer Muniz realizou uma Live e arrecadou sacolões que foram doados ao Projeto Olhar Diferente, que realizou a entrega. O vírus não é o maior problema. Mas a indiferença sim. Por mais atitudes como esta!

O Tribunal de Justiça do Acre, abraçou a campanha nacional Sinal Vermelho, que combate à violência contra a mulher. A jornalista Andréia Zílio, que gerencia o setor de comunicação do TJAC, convidou jornalistas, colunistas sociais e personalidades locais para ilustrarem o projeto.

#SinalVermelho ❌ Os lares não estão seguros para as mulheres durante a pandemia. Os números de denúncias de violência domestica aumentaram significativamente durante o isolamento social.

Para impedir que esse fenômeno continue a evoluir, o @cnj_oficial se uniu à @magistradosbr na campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica.

A ideia central é que a mulher consiga pedir ajuda com um sinal vermelho desenhado na mão.

O querido casal Rosangela e Ricardo Araújo in love, no registro especial pelo Dia dos Namorados.

Em datas especiais não deixe passar em branco e surpreenda quem você considera especial com a “Festa na caixa”. A decoradora expert em decoração festiva, Lidiane Brígido lançou e causou.

Ela inaugurou nos dia dos namorados e segue com festejos juninos. Encomende seu evento através do telefone e WhatsApp (68) 99924-7734.

Em tempos de pandemia e quarentena, criatividade é o impulso econômico de quem inova.

On Line

*Seria cômico se não fosse trágico: Uma quarentena que nunca começou, acabar.

Não sei mais se eu digo fique em casa para quem está só de bateção de perna, ou se não é melhor a gente criar logo as hashtags #ficanasua e #sossegaofacho, porque está difícil demais assimilar tantas mortes. Infelizmente essa “flexibilização” vai matar muita gente ainda.

*Da América do Sul à Ásia, os principais destinos internacionais seguem fechados para os brasileiros, por conta do corona vírus, sem perspectiva de retomar as boas-vindas.

*A querida cabeleireira e maquiadora Raquel Levy, filha do casal Rubens e Ademilde Pinheiro Roque, foi acometida pela severidade da Covid-19. Esteve na UTI, mas já está se recuperando, após a fase mais crítica. Torcemos por sua recuperação e retorno breve ao convívio de seus familiares, amigos e clientes.

*As vacinas não podem prevenir completamente a Covid-19, a doença causada pelo novo corona vírus, mas que elas possam ao menos diminuir a gravidade da doença e preparar o sistema imunológico inato para combater o vírus por um curto período de tempo.

*A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou dicas de linguagem para tornar o discurso social “mais inclusivo”. As pessoas, segundo a ONU, devem escolher cuidadosamente suas palavras para garantir “felicidade” e “aceitação” em um “mundo mais igualitário”.

“O que você diz importa. Ajude a criar um mundo mais igualitário, usando linguagem neutra em termos de gênero, se não tiver certeza sobre o gênero de alguém ou se referir a um grupo”.

As dicas linguísticas incluem o uso da palavra “cônjuge” em vez de “marido” ou “esposa”; “nome de família” em vez de “nome de solteira”.

As novidades foram batizadas de “Admirável Mundo Novo” e não está agradando cem por cento.

*China tem escalada em conflito com Índia e volta das tensões com EUA: qual o impacto para o gigante asiático?

De acordo com o Exército indiano, cerca de 30 soldados já morreram por causa da tensão. Segundo informações da Índia, a China também sofreu baixas.

Estão esticando a corda!

*É tanta isca de ódio que vi num breve passeio pelo feed que estava bom de todo mundo dar uma jejuada de face. Está cheio de pescador de manipulações de olho no seu ódio. Vale a pena ficar esperta (o).

*Aliás, sobre esse assunto, só eu que ando morta de preguiça de fazer post ou mais alguém aí?

*Penso que podemos reprimir nossas memórias, se estamos apenas mantendo-as a salvo em algum lugar. Porque não importa o quão doloroso elas são, são as posses mais valiosas. Nossas vidas são construídas tanto nos nossos erros quanto nos acertos. Elas nos fazem ser quem somos.

Reflexão

Os três deveres de qualquer pessoa são:

– Curar a si mesmo

– Curar a comunidade

– Curar a Terra

Aqui uma bela reflexão sobre curar a si mesmo:

Curar você mesmo vai exigir mais de você:

Mais descanso

Mais amor próprio

Mais tempo para aprender

Mais espaço para transformação

Mais honestidade sobre como você se sente

Mais tempo desenvolvendo bons hábitos

Mais coragem para experimentar novas práticas

Mais tempo cultivando sua paz interior

Mais fé em ti e no processo.

Beth Passos

Jornalista

