Acreanos Rinaldo e Stéfanni promovem live especial no próximo dia 30; não perca

A live também será transmitida por uma sala de vídeo no perfil do ContilNet Notícias

O casal de cantores Rinaldo e Stéfanni, conhecido por animar inúmeros bailes na Capital e em todo o estado, farão uma live especial na próxima terça-feira (30) para toda a família.

Os acreanos transmitirão o show com a banda no perfil do YouTube e também pelo perfil @rinaldoestefanni no Instagram, a partir das 21h, no horário de Brasília.

PUBLICIDADE

“Será bem interativa e com os melhores sucessos para agradar todas as famílias, amigos e interessados. Estamos com muita expectativa para este momento especial”, disse o cantor.

A live também será transmitida por uma sala de vídeo no perfil do ContilNet Notícias no Facebook. Não perca!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários