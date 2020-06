Anitta festeja alta médica após diagnóstico de trombose

Ontem tomei um sustinho, fui pro hospital. Do nada. Mas quem pesquisou sabe que trombose é do nada

Anitta agora é só alegria. A cantora recebeu alta hospitalar e já retornou para casa, após ser internada, nesta quinta-feira (25), em um hospital do Rio de Janeiro com um diagnóstico de trombose.

Assim que chegou em sua mansão, inclusive, a funkeira decidiu fazer uma live com MC Zaac para divulgar a nova parceira dos dois, Desce Pro Play (Pa Pa Pa).

Os músicos aproveitaram e comentaram sobre o processo de gravação, que está repercutindo nas redes sociais, e como decidiram chamar o rapper americano, Tyga para participar.

“Não consigo parar com esse Pa Pa Pa na cabeça“, revelou Mc Zaac, que falou sobre o hit ao lado da cantora, que também abriu o jogo sobre o susto de ir para no hospital.

“Eu estou felizaça. Ontem tomei um sustinho, fui pro hospital. Do nada. Mas quem pesquisou sabe que trombose é do nada. Do nada dá um negócio, é perigosérrimo. Mas só good vibes [vibrações boas]”, disse a funkeira.

Em seguida, a carioca ainda comentou que levaria uma bronca do médico por estar dançando na live: “Meu médico vai me matar”.

