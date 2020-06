Durante pandemia, Acre é o estado com mais casos de dengue no Norte

A pandemia do novo coronavírus não é única preocupação dos acreanos no momento. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, o estado tem o mais alto número de casos de dengue da Região Norte.

Até a semana epidemiológica 22 (29/12/2019 a 30/05/2020), 4.477 pessoas receberam o diagnóstico de dengue no Acre.

PUBLICIDADE

O estado ficou bem à frente do Amazonas (4.153), Pará (3.300), Rondônia (2.847), Tocantins (1.866), Roraima (540) e Amapá (29).

Sua incidência de casos por 100 mil habitantes é de 507,6.

O Acre só não supera os outros estados quando os assuntos são Chikungunya e Zika, com 15 e 7 casos, respectivamente. O Pará se destaca nos dois cenários, com 639 e 178 casos.

Quando o recorte é sobre o número de óbitos, o Acre aparece em segundo lugar, com 3 mortes confirmadas por dengue, no mesmo período, perdendo apenas para o Amazonas, que pontuou 5. Rondônia, em terceiro, registrou 2 fatalidades.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários