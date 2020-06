Eliana, antes de descobrir que está infectada com Coronavírus, esteve com Pyong e filho recém-nascido

Nesta sexta- feira, 26 de junho, a apresentadora Eliana, do SBT, tornou público um diagnóstico nada favorável sobre o seu estado de saúde.

Em seu perfil oficial no Instagram, Eliana revelou ter testado positivo para o novo Coronavírus e contou ser assintomática para a doença. Vale lembrar que, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), os pacientes assintomáticos são os mais preocupantes, já que tem mais potencial em transmitir a doença para outras pessoas.

Em desabafo, Eliana esclareceu que está confiante de que ficará bem logo e que apenas ela, de toda a sua família, testou positivo para o novo Coronavírus.

“Hoje recebi a notícia que minha família testou negativo (Adri, Manu, Arthur, minha irmã e minha mãe) e eu testei positivo para covid-19”, disse a apresentadora na rede social.

“Fiquei sem chão, triste e surpresa. Depois de duas semanas intensas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance não poderia imaginar que aconteceria. Sigo assintomática, agora em isolamento total e com toda a fé que tenho na vida e em Deus de que logo em breve estarei recuperada. Desejo a todos saúde e amor sempre”, completou a famosa.

A contratada do SBT se envolve em polêmica com Pyong Lee após anúncio

Como já foi informado pelo TV Foco, Eliana tinha retomado algumas atividades do seu programa e chegou a gravar uma temporada inteira do quadro Minha Mulher Que Manda ao lado do hipnólogo e ex BBB20 Pyong Lee.

Não demorou muito e os fãs de Pyong Lee ficaram revoltados com a situação, já que Eliana, por ser uma paciente assintomática, poderia ter contaminado outras pessoas durante as gravações, inclusive Pyong Lee, que tem um filho de apenas quatro meses de vida.

Até o momento, o coreano ainda não se manifestou sobre o anúncio de Eliana, com quem estava trabalhando até ontem.

