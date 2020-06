Enzo Celulari desiste de fazer reality com amigo, ex de Anitta, por causa de Bruna Marquezine

Enzo Celulari rompeu a parceria com o amigo de infância Gabriel David e não vai mais produzir com ele o reality show “By me”. O motivo? Bruna Marquezine. A atriz, que está vivendo um affair (virtual, por enquanto) com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari, não gostou de ter seu nome vinculado ao projeto antes mesmo de ela acertar uma participação na atração e resolveu pular fora. Outro fato que desagradou Marquezine foi de Gabriel ser um ex-namorado recente de Anitta, de quem Bruna não quer ter nenhuma ligação nem seu nome associado.

Acontece que Enzo também decidiu não dar continuidade ao reality, que já tinha, inclusive, data para começar as gravações e patrocínio de uma grande empresa. Ao sócio e amigo de infância, ele explicou que estava seguindo um conselho da mãe, Claudia Raia, de que não “pegaria bem” lançar um programa de confinamento em meio à pandemia.

PUBLICIDADE

Já Gabriel acredita que Enzo foi influenciado por Marquezine e pretende seguir o projeto sozinho. Os dois seguem amigos, mas há quem diga que a amizade de anos ficou um pouco arranhada por conta deste climão.

O projeto, como contamos aqui há um mês, ia reunir influenciadores digitais numa mansão da Barra, tinha um investimento de R$ 300 mil e seria vendido para TV ou uma plataforma de streaming. As gravações estavam marcadas para acontecer este mês. Gabriel, de 22 anos, é filho de Anísio Abraão, presidente da Beija-Flor, um dos sócios de um badalado camarote da Sapucaí e dono de uma empresa de gerenciamento artístico e produção audiovisual.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários