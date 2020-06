Felipe Neto apaga do Twitter postagem sobre Neymar: “Seguir aprendendo”

Mais cedo, Felipe Neto cobrou posicionamento no Twitter do jogador Neymar Jr. sobre as polêmicas que envolvem a morte do ex-segurança George Floyd, asfixiado por um policial nos Estados Unidos. Agora, o youtuber apagou o post e justificou a atitude.

“Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após mensagens de integrantes do movimento negro, mostrando que um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Vou seguir tentando ajudar, aprendendo e corrigindo quando errar”, justificou.

Ele ainda comentou que ainda condena o silêncio do jogador. Segundo Neto, Neymar “é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta”.

“Contudo, entendi que o papel de cobrar posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco. Continuarei cobrando quando o assunto for Amazônia, fascismo e opressão, coisas que ele sempre se manteve calado. Sigamos em frente”, finalizou.

Além das muitas explicações, Felipe Neto alterou sua descrição na rede social para “Lacrador, insuportável, fiscal de não postagem alheia e que só fala o óbvio” e ainda comentou: “Pronto, agora sim minha bio do Twitter tá certa”.

3) Contudo, entendi q o papel de cobrar posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco. Continuarei cobrando qnd o assunto for Amazônia, fascismo e opressão, coisas q ele sempre se manteve calado. Sigamos em frente. — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) June 1, 2020

Brazil Confirmados 519,704 +4,855 (24h) Mortes 29,534 +220 (24h) Recuperados 206,555 39.74% Ativos 283,615 54.57%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários