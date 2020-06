Horóscopo 2020: confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Saúde e trabalho em destaque hoje. Muitas tarefas que incluirão também reorganizações na casa cobrarão concentração. Bom para fazer limpeza em antigos papéis, descartar coisas sem utilidade e também desengavetar um antigo projeto que poderá ganhar nova versão. Finalize processos do passado e promova união familiar. Vênus firmará amizades. Circule nas redes.

Touro (21/04 – 20/05)

Novidades chegarão até você por acaso. Amplie comunicações e contatos. Mesmo que respostas atrasem, perspectivas financeiras estarão mais positivas, a partir de hoje. Some recursos com parceiros e pense a longo prazo. Contratos insatisfatórios poderão ser renegociados, com Mercúrio retrógrado. Carinho dos filhos e do par fará diferença no seu dia.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Vênus estaciona em seu signo e a partir de hoje dará mais leveza aos relacionamentos. Ótimo momento para escolhas positivas e decisões de longo prazo. Discussões íntimas envolverão planos de viagem, assuntos financeiros e questionamentos sobre o futuro. Evite firmar contrato, com Mercúrio retrógrado. Se for necessário, preste atenção aos detalhes e negocie condições.

Câncer (21/06 – 22/07)

O dia favorecerá estudos, contatos e comunicações. Decisões de vida cobrarão determinação e revisão de comportamento. Fortaleça vínculos afetivos e aprofunde relações, com menos expectativas e maior receptividade. Mercúrio retrógrado e Sol em seu signo iluminarão objetivos e caminhos de maior realização pessoal. Escolhas serão mais criteriosas. Comece novo ciclo!

Leão (23/07 – 22/08)

Concretize um sonho e expresse seu carinho com gestos significativos. O dia trará soluções práticas e delicadeza num relacionamento especial. Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e a intuição. Novas ideias e planos de mudança estarão em processamento. A partir de hoje, Vênus aproximará amizades e movimentará a vida social. Fortaleça vínculos.

Virgem (23/08- 22/09)

Sensibilidade amplificada e emoções à flor da pele, com Lua em seu signo. Conte com apoio de amigos para vencer desafios nos relacionamentos profissionais. O trabalho seguirá em ritmo exigente. Encontre tempo também para cuidar da saúde e do seu equilíbrio. Antigas amizades poderão retornar com Mercúrio retrógrado. Carreira com maior projeção. Associações positivas.

Libra (23/09 – 22/10)

Corpo e mente precisarão de descanso. Diminua a velocidade no trabalho, medite e cultive a serenidade. Dia pouco produtivo nas tarefas que exigem raciocínio e visão de detalhes. Em compensação, atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração. Solte a imaginação e encontre soluções originais para conciliar seus vários interesses. Carreira em ascensão!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Aproxime amizades e amplie a interação com grupos, redes sociais e contatos de trabalho. O dia também favorecerá conexões com pessoas de outras localidades, estudos e planejamento de atividades. Mercúrio retrógrado cobrará revisão de filosofias e posicionamentos. Talvez precise adiar um plano da vida íntima e focar nos projetos pessoais. Bons acordos familiares.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Desenhe planos para o futuro e visualize as mudanças que deseja. O dia favorecerá a evolução da carreira, decisões de moradia e negociações com a família. Bom para dar novo sentido à vida e resolver antigos conflitos. Tensão entre Lua e Vênus cobrará acertos com parceiros. Inovações no trabalho e no lifestyle proporcionarão melhor qualidade de vida. Amor estável.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Planos a dois trarão otimismo. Discuta detalhes, prazos e custos de um projeto em parceria e chegue em bons acordos. Mercúrio retrógrado levantará assuntos delicados do casamento e vida familiar. Conversas num tom mais profundo trarão entendimento. Desfaça um mal-entendido do passado e fortaleça uma relação especial. Conexões com pessoas influentes.

Aquário (21/01 – 19/02)

Crie estratégias e fortaleça a posição no trabalho. Mesmo com entraves e atrasos causados por Mercúrio retrógrado, você encontrará boas soluções para manter a produção e a harmonia com parceiros. Amor com clima mais animado. Troque confidências e fortaleça planos de longo prazo. A partir de hoje, Vênus trará mais prazer e chances de novo romance, se estiver só.

Peixes (20/02 – 20/03)

Amor em destaque, hoje. Carinho e conversas animadas inspirarão o dia. Compartilhe sentimentos, some forças com o par e reinvente a vida. Fase criativa, fértil e de novas conquistas. Comemore uma vitória a dois. Assuntos de família e da casa serão resolvidos mais facilmente, a partir de hoje. Invista em mais conforto e segurança. Novas amizades à vista.

