Ieptec reabre e retifica novamente Processo Seletivo com salários de até R$ 4 mil

O Instituto Estadual de Estadual de Educação Profissional e Tecnológica retificou novamente o Processo Seletivo de nível superior para admissão de bolsistas, na função de formador/mediador de aprendizagem para Educação à Distância (EaD).

De acordo com a retificação, agora, os interessados em participar devem realizar as inscrições a partir desta quarta-feira (10), de forma virtual, mediante envio de toda documentação especificada no edital para o endereço eletrônico [email protected], até o dia 15 de junho de 2020, gratuitamente.

PUBLICIDADE

Além disso, houve alteração no quadro de vagas ofertadas. Ao todo, serão preenchidas quatro vagas dentre os profissionais bacharéis em administração/gestor de RH (1); enfermagem/educação física (1); turismo (1) e administração (1). Os honorários variam entre R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00 ao mês, na capital do estado, Rio Branco.

EDITAL RETIFICADO

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários