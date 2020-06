Luciano Huck anuncia retomada dos trabalhos nos Estúdios Globo

Gravando apenas cabeças diretamente da sua casa durante a quarentena, Luciano Huck fez um anúncio durante o Caldeirão deste sábado (20). O apresentador revelou que deve voltar aos estúdios da Globo em breve.

“A gente continua gravando aqui em casa. A Globo já está se reorganizando, em breve, se Deus quiser estaremos de volta aos estúdios com toda a segurança necessária para que a nossa equipe possa trabalhar e fazer um programa muito bacana para você“, afirmou ele.

PUBLICIDADE

O marido de Angélica ainda fez um alerta aos seus telespectadores sobre a importância de manter o isolamento social. Apesar das medidas de relaxamento, o famoso ponderou que os casos de covid-19 no Brasil ainda é crescente.

“Essa semana, a gente teve vários estados brasileiros que começaram o relaxamento do isolamento social, reabrindo parte do comércio. Tenho uma percepção que muita gente acha que a pandemia acabou, não é verdade. A gente está enfrentando uma séria crise de saúde, então tem que se cuidar mesmo. Não tem vacina, não tem remédio ainda. Preste atenção no que o jornalismo tem falado“, sugeriu.

Durante os programas exibidos no período da pandemia do coronavírus, Huck tem apostado em reprises de alguns quadros e outros inéditos, gravados antes da propagação da covid-19, além de alguns formatos realizados através de videoconferência.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários