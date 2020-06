Ludmilla chama Anitta de mau-caráter e choca Fátima Bernardes com desabafo

No Encontro, a resposta dela aconteceu após uma pergunta da apresentadora se uma conversa entre as duas seria possível “para que houvesse uma paz”

Ludmilla surpreendeu Fátima Bernardes ao vivo, na Globo, na manhã desta terça-feira (16), e disse que Anitta não tem caráter. O desabafo veio durante a polêmica entre as duas cantoras nas redes sociais.

No Encontro, a resposta dela aconteceu após uma pergunta da apresentadora se uma conversa entre as duas seria possível “para que houvesse uma paz”. “[…]O ideal seria que vocês conseguissem conversar, se ajeitar, se ajustar, para que houvesse uma paz. Você acha que isso é possível?”, questionou a jornalista.

A funkeira, então, reagiu: “Lógico que é possível. Se um dia a pessoa mudar o caráter, sem caráter não adianta de nada”.

No meio da resposta, a tela do programa estava dividido entre Ludmilla e Fátima. Porém, quando a global reagiu visivelmente impressionada com a resposta, a câmera cortou para a convidada.

“Se algum dia mudar de caráter de verdade, talvez tudo comece a ir para o seu lugar e a paz comece a reinar”, continuou a famosa. “Eu nunca quis guerra com ninguém. Só queria ficar na minha, na paz, mas sempre fui puxada para essa briga”, ressaltou Ludmilla.

A funkeira explicou que expôs a verdade pois enfrentou problemas dentro da família por causa da briga com Anitta e e que a atitude foi libertadora. “Eu passei maus bocados na minha casa de tantas pessoas falando o que não sabiam. Agora, se as pessoas falarem, quero que elas falem sabendo de tudo”, destacou.

“Quero que esse capítulo fique para lá”, pediu a esposa de Brunna Gonçalves. “Porque, se não mudar de caráter, não quero esse tipo de pessoa perto de mim e nem da minha vida. Quero seguir fazendo minha música, minha arte, que é para isso que estou aqui no mundo. No dia 3/7, inclusive, tem o lançamento da minha música nova, ‘Cobra Venenosa’”, declarou a famosa, direto da sua mansão no Rio de Janeiro.

“Eu torço muito para que os ânimos se acalmem e vocês consigam conversar. É a melhor maneira para resolver. O tempo ajuda, vocês são jovens demais”, encerrou Fátima Bernardes.

Confira:

a ludmilla chamando a anitta de mal caráter no programa da fatima pic.twitter.com/ttClDru3wJ — dináh (@dinahcomenta) June 16, 2020

