Operação para conter supostos crimes ambientais termina em conflito na Extrema; vídeo

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e Exército para conter crimes ambientais na Vila Extrema, em Rondônia, na fronteira com o Acre, terminou em tensão com moradores da região.

Populares acusam agentes do estado de truculência. Eles denunciam que homens queimaram veículos de propriedade da comunidade e ameaçaram pessoas. Caminhões e helicópteros do Exército foram enviados ao local para auxiliar a operação.

Um homem que não quis ser identificado reclamou da conduta dos oficiais. “Acho isso uma covardia. Na verdade não está havendo justiça com o meio ambiente, mas uma injustiça com os seres humanos. Isso é muito grave”, disse.

“As pessoas estão desesperadas, vivem dessa economia, não têm outra fonte de renda. Aí chega o estado, e pessoas investidas no poder de fiscais abusando da autoridade que lhes são dadas. O máximo que eles poderiam fazer é embargar, autuar, mas jamais queimar o bem de uma propriedade que as pessoas conquistaram com seu suor”, continua.

Nos vídeos abaixo é possível ver a confusão. Confira:

Mais detalhes em instantes.

*Com informações de José da Silva Lima

