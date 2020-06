Pandemia de coronavírus completa 3 meses no Acre com mais de 10 mil casos

O Acre entra nesta quarta-feira (17) no quarto mês de pandemia de coronavírus com mais de 10 mil casos oficiais. O número representa pouco mais de 1% de toda a população do estado. No entanto, a quantidade real de contaminados pode ser cerca de quatro vezes maior, segundo projeções de estudos realizados ao longo desse tempo.

Os primeiros 90 dias de epidemia deixaram dor e sofrimento para 271 famílias que perderam seus entes queridos para a covid-19. A primeira morte foi confirmada no dia 6 de abril, 20 dias após os primeiros registros da doença. De lá pra cá, o estado registra uma média diária de quase 4 óbitos.

Cerca de três em cada 10 falecimentos não tinham doenças pré-existentes. Pouco mais de 63% dos que perderam a vida eram do sexo masculino e 37%, mulheres. A maioria dos óbitos (68%) se concentrou em pessoas acima dos 60 anos. Porém, há 39 mortes de pacientes na faixa etária dos 50, 24 falecimentos na dos 40 e 16 na dos 30.

Duas pessoas na faixa etária dos 20 também perderam a vida para a doença. Além delas, morreram três jovens entre 10 e 19 anos e duas crianças com menos de 10 anos, uma delas um bebê indígena de apenas seis meses de vida.

Incidência

Nesses primeiros três meses, a pandemia se alastrou em todos os 22 municípios acreanos, com registro de morte em 18 deles. Apenas Manuel Urbano e os isolados por terra Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter ainda não enterraram moradores.

“A partirdo dia 09 de abril de 2020, o Departamento de Vigilância em Saúde do Estado do Acre considera que os municípios que apresentam casos confirmados de COVID-19 encontram-se na fase de transmissão comunitária ou sustentada, pois não é possível mais estabelecer vínculo epidemiológico entre os casos”, informa a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em seu boletim epidemiológico diário.

A capital permanece como epicentro da doença no estado, com 5.457 casos. Cruzeiro do Sul vem em seguida, com 1.731. Também registram número elevado de contaminados Tarauacá (434), Sena Madureira (342), Brasileia (213) e Plácido de Castro (237).

Curados

O número de curados da doença já passa dos 5,3 mil e representa 53% do total. O número compreende tanto pacientes que estavam internados em unidades de saúde com a forma grave ou potencialmente grave da doença, quanto os que trataram os sintomas em casa, sem grandes riscos de piora no quadro.

Mais de 4,3 mil seguem doentes. Não se sabe quantos deles estão internados nos hospitais porque o governo não traz mais esses dados em seus boletins epidemiológicos diários.

“A maior parte dos casos positivos estão evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação”, disse a Sesacre.

Reforço

Nesta segunda (15), o governador Gladson Cameli e o ministro da Saúde Eduardo Pazuello entregaram o Hospital de Campanha de Rio Branco após pouco mais de 30 dias de obras. A nova unidade de saúde vai reforçar em 100 a quantidade de leitos de enfermaria comuns. Dez novos leitos de UTI deverão ser instalados nos próximos dias para se somar aos 40 já existentes.

