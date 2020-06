“Que eu seja um grande orgulho para meus filhos”, declara Fábio Assunção

View this post on Instagram

Envio esse momento de conexão com o universo a quem deseja a vida plena, como retribuição e gratidão pelo caminho que me foi apresentado. Que chegue a todos aqueles que estejam procurando por um raio de sol. Muitas vezes somos forçados a olhar para as sombras, mas o foco é o Alto, que nos ilumina e transforma e entra em nossas vidas curando nossas aflições e angústias. Com este vídeo, te saúdo e te sirvo. Receba em paz. (gravado em 31/maio/2020 às 11H). (***** estou tentando ler os comentários. Li muitos mas impossível ler todos. Obrigado a todos e todas pelas mensagens, pelos que compartilharam. Alguns comentários falando sobre candomblé. Não sou Candomblecista. Sou iniciado no culto tradicional do Ifismo / Obátàlá, pelas mãos do meu sacerdote Obaala Oluwo Olori Obátàlá Ifasina Willer de Almeida, da família Adesanya. Com todo respeito, nenhum outro sacerdote que não seja o meu está autorizado a falar em meu nome.)