Secretário de ministério diz que ponte sobre o Madeira é prioridade da pasta

O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura (Minfra), Marcelo Sampaio, disse, nesta segunda-feira (8), em seu perfil no Twitter, que as obras sobre o Rio Madeira, em Rondônia, são prioridade da pasta.

Segundo o gestor, a construção é importante porque vai, finalmente, “conectar o Acre ao sistema rodoviário de todo o país. A obra pretende ligar definitivamente os dois estados”, comenta.

Na publicação, ele comemorou a pavimentação de trechos da BR próximos à ponte, que deve ser entregue em dezembro de 2020 após seis anos de obras.

Para o secretário, a ponte vai “facilitar o processo de escoamento de soja e, futuramente, também ligará o Brasil ao Oceano Pacífico”.

