Skatista de apenas 3 anos bomba na internet com manobras e fofura

Com dois irmãos skatistas, Rita Ishizuka tem o skate no sangue, já se aventura até em rampas e se diverte bastante quando cai

Um pequeno skatista de Hokkaido, no Japão, vem chamando a atenção nas redes sociais. Com apenas três anos de idade, Rita Ishizuka é puro carisma. Nem quando cai – o que acontece muito – ele sai do sério. Seus vídeos “iti malia” angariaram quase 200 mil seguidores no Instagram.

Ishizuka não vai nem para a escola ainda, mas já está aprendendo a cair e, sobretudo, domina o equilíbrio em cima das quatro rodinhas. As manobras ainda são básicas, mas a persistência e amor pelo skate ficam evidentes pelas postagens e pelas comemorações quando dão certo. Nos comentários, os seguidores apostam que Rita será um grande nome desse esporte.

Rita tem o skate no sangue. Seus irmãos, Takuya e Yuta, são skatistas. O primeiro começou a andar com quatro anos, enquanto o pequeno Ishizuka anda desde os dois anos de idade. Certamente, se continuar no caminho da família, ele tem potencial para ir muito longe.

Confira mais vídeos e fotos:

