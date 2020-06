Telescópio Hubble vislumbra uma galáxia espiral

Aparecendo como uma versão menor e ligeiramente esticada de nossa Via Láctea

Olhando profundamente no universo, o Telescópio Espacial Hubble captura de relance as numerosas estruturas em forma de braço que varrem essa galáxia espiral barrada, conhecida como NGC 2608. Aparecendo como uma versão menor e ligeiramente esticada de nossa Via Láctea, o azul apimentado braços espirais vermelhos são ancorados juntos pela proeminente horizontal.

PUBLICIDADE

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários