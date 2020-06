Tirullipa, após tocar o terror na vizinhança e ser detonado por influencer, sofre com grave punição: “Vitória”

O humorista foi duramente criticado nas redes sociais por uma vizinha e sofreu com uma multa da administração do condomínio

Tirullipa, apesar de fazer milhares de pessoas rirem com sua personalidade cativante e piadas, não está deixando seus vizinhos nem ao menos dormirem, causando inúmeras dores de cabeça para todo o condomínio de luxo em que vive.

Nos últimos dias, a influencer Yanna Guimarães, que divide o muro diretamente com o humorista, utilizou suas redes sociais para reclamar do barulho feito por ele, dizendo que sua filha por muitas vezes já quis até mesmo chamar a polícia.

Vivendo em um dos maiores condomínios de luxo da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, além da influenciadora digital, Tirullipa também é vizinho de grandes celebridades, como a cantora Simone, da dupla com Simaria, que apesar de estar se mudando para São Paulo, continua tendo a residência no local.

Tomando as devidas medidas após Yanna Guimarães ter tornado a reclamação pública, o condomínio resolveu multar o humorista por estar incomodando os vizinhos e excesso de barulho, segundo informações do Jornal Extra.

RECLAMAÇÃO E VITÓRIA NAS REDES SOCIAIS

Sem medo de botar a boca no trombone, a influencer usou suas redes sociais para reclamar e viu êxito na ferramenta. Após muito tempo aguentando calada e sendo ignorada pelo humorista, ela finalmente colocou um fim no caso.

Para quem não acompanhou a confusão, ela relatou em uma sequência de stories que não conseguia dormir e nem mesmo fazer suas atividades rotineiras, já que Tirullipa iniciava o som por volta das oito da manhã, parando com o barulho apenas de madruguda.

“Eu e a minha filha já estivemos lá pessoalmente conversando com ele, e a mulher dele disse que ia pedir para dar uma diminuída. É som alto o dia todo. Não tem quem aguente. É insuportável”, desabafou Yanna.

Após as reclamações e a multa sendo aplicada com êxito no humorista, muitos seguidores da blogueira comemoram em seu Instagram, felizes por saber que agora ela vai conseguir descansar em paz: “Vi que o Tirrulipa foi multado, vitória! finalmente uma noticia boa”, disse uma seguidora.

