AC volta para faixa vermelha após aumento no número de mortes por coronavírus

Dados do Ministério da Saúde, divulgados nos veículos de comunicação nacionais, apontam que o Estado do Acre voltou a integrar a lista de estados brasileiros que tiveram aumento no número de mortes por coronavírus.

De acordo com dados da última semana, o Acre estava na lista Amarela, o que representa diminuição no número de óbitos.

Baseado nos números desta semana, o estado e mais 10 aumentaram a taxa de óbitos pela doença.

O Acre registrou neste sábado (18), mais cinco mortes causada pela Covid-19. Já são 457 óbitos no estado pela Covid-19.

