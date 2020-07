Acreano Weverton celebra 1° treino com bola: ‘Algo parecido com nossa realidade’

O goleiro acreano Weverton matou a saudade dos campos. Ele, que estava ansioso pela volta aos treinos, compartilhou nas redes sociais sua alegria em voltar aos treinos com bola. Os treinos aconteceram na Academia de Futebol.

“Foi um período difícil para nós. Mais de 100 dias sem atividades em campo, sem fazer o que estávamos acostumados. Depois de toda essa preparação com testes e exames para entendermos como estava nosso corpo, pudemos voltar com bola e ter o contato com algo parecido com a nossa realidade”, comentou o astro.

O Palmeiras dividiu o elenco em dois grupos, ambos trabalhando em dois períodos, de manhã e à tarde, com trabalho específico para os goleiros.

