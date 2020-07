Anitta surge com look transparente e acaba mostrando demais

A funkeira Anitta chamou atenção ao aparecer com um look super-transparente em uma foto publicada pela amiga Laryssa Bottino no Instagram, nesta terça-feira (28/7).

Na imagem mostra que elas optaram por uma blusa transparente, mas enquanto Laryssa usa um sutiã, Anitta acaba mostrando parte de seus seios.”Eu por ela. Ela por mim. Sob a influência de gin”, legendou Laryssa, não escondendo a admiração e a forte amizade com Anitta.

A publicação rendeu uma chuva de comentários: “Está aparecendo o bico do seio da Anitta”, disse uma seguidora. “Trava na beleza, meu amor”, elogiou outra. “Mamilos polêmicos”, comentou. E teve uma que não acreditou na intenção da foto: “A foto tá muito linda, viu. E só pra avisar, o peito da Anitta tá aparecendo”.

A cantora está curtindo alguns dias na Croácia e os boatos de que ela estaria tendo um relacionamento com o modelo e artista plástica, Lucas Omulek, aumentaram ainda mais. Eles apareceram abraçadinhos durante um jantar em um restaurante por lá, eles ainda pareceram juntos na cama.

