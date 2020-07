Após Mestre do Sabor, Junior Marinho faz live para agradecer carinho: “Um oi pós final”

Após a eletrizante final do reality culinários Mestre do Sabor, o acreano Junior Marinho, que infelizmente não venceu a competição, apareceu nas redes sociais neste último fim de semana para falar com seus seguidores. “Um oi pós final do Mestre do Sabor. Aquele nosso bate papo super bacana logo depois da final com todos vocês lindos e maravilhosos lá comigo”, escreveu no Instagram.

Junior chegou ao TOP 4 da competição e sua participação ficou marcada por pratos típicos das regiões Norte e Nordeste. Junior levou à tela da TV Globo um gostinho da culinária acreana e sua participação foi aclamada por sites nacionais e críticos que fazem parte do júri do programa.

Durante o bate-papo online, chuva de elogios para o acreano. “Essa edição do programa foi cheia de talentos, e eu adorei te conhecer. Você tem um caminho maravilhoso a ser trilhado. É explícito o amor que vc tem pela gastronomia. Sucesso, muito sucesso”, escreveu uma internauta.

Se você quiser ver o bate papo, acesse: https://www.instagram.com/p/CDFh6KcJemM/

