Auxílio de R$ 600: Caixa bloqueia contas digitais por ação de hackers

Criminosos teriam roubado o valor do benefício de diversos trabalhadores. Vítimas podem pedir o desbloqueio

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta terça-feira (21/7) que suspendeu “centenas de milhares de contas” do aplicativo Caixa Tem.

A medida foi tomada contra a ação de supostos hackers que teriam roubado o dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 pelo aplicativo da Caixa Econômica.

“Centenas de milhares de contas foram suspensas”, disse, em entrevista ao portal InfoMoney, sem especificar quanto seria o total de contas suspensas.

Guimarães ressaltou que algumas pessoas honestas foram penalizadas por causa da medida adotada para suspender as contas no Caixa Tem. Agora, as vítimas podem pedir o desbloqueio.

“É inaceitável, na minha opinião, em um momento tão grave, de pandemia, que essas pessoas cometam essas fraudes”, afirmou o presidente da Caixa, ao garantir uma penalização.

