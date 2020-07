Bethe Correia ‘erra’ final do round, toma soco direto no rosto e acaba derrotada na decisão na Ilha da Luta

A brasileira foi pior na luta em pé no primeiro round

Número 13 do ranking do peso galo feminino do UFC, a brasileira Bethe Correia não esteve em seus melhores dias neste sábado.

No card preliminar do UFC na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, Correia (11-5-1) foi derrotada pela sueca Pannie Kianzad (13-5) na decisão unânime dos juízes.

A brasileira foi pior na luta em pé no primeiro round. Bethe Correia estava tão displicente que, ao soar o barulho indicando que faltavam 10 segundos para o fim do assalto, Bethe parou achando que havia acabado o round.

Kianzad aproveitou e encaixou uma sequência de golpes que quase nocautearam a brasileira. Porém, não houve tempo suficiente.

No geral, a brasileira teve poucos bons momentos, principalmente no terceiro round, mas sofreu muito em pé no boxe contra a rival.

Bethe Correia, de 37 anos, agora acumula três derrotas em suas últimas quatro lutas do UFC.

