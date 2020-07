“Bruno só não joga no Rio Branco se não quiser”, declara presidente Valdemar Alencar 

O presidente do Rio Branco Football Club (RBFC), Valdemar Alencar, concedeu uma entrevista ao ContilNet nesta segunda-feira (27), para falar sobre a polêmica envolvendo a mais nova contratação do clube, o goleiro Bruno Fernandes, campeão brasileiro de 2009 com o Flamengo.

SAIBA MAIS: Rio Branco anuncia contratação do goleiro Bruno que deve chegar ao Acre essa semana

PUBLICIDADE

Mas, mesmo marcado pelo assassinato, sequestro e ocultação do corpo da modelo Eliza Samudio, em 2010, o presidente considera que as críticas são normais, no entanto, acredita que Bruno seja benéfico para o time. Em relação a rejeição do atleta, ele disse que isso é um assunto que diz respeito apenas da justiça. “Eu estou vendo mais comentários positivos do que negativos. Se ele foi liberado para atuar, então o goleiro Bruno só não joga no Rio Branco se não quiser”, declarou.

VEJA TAMBÉM: De “homicida” a “ídolo”: contratação de goleiro Bruno por time do AC divide a internet

Em resposta à nota de repúdio feita pelo sócio proprietário Cassiano Marques, Alencar foi categórico ao dizer que sócios não colocam recursos no clube. “Tem que ver primeiro se a mensalidade dele está em dia. E outra coisa: sócio não põe dinheiro e nem paga as contas do Rio Branco”, respondeu.

VOTE NA ENQUETE: Enquete: Você é a favor da contratação do goleiro Bruno pelo Rio Branco Football Club?

Quanto à negociação de Bruno com a equipe estrelada, Alencar disse que não irá falar do valor financeiro que deverá ser pago mensalmente, mas deixou claro que quem irá arcar com o salário do arqueiro, será o próprio Rio Branco. “Não comento salários de jogadores. Mas quem vai pagar é a gente”, explicou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários