Beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 nascidos em abril poderão sacar e transferir o dinheiro do benefício a partir desta quinta-feira (9/7), no aplicativo Caixa Tem.

A liberação abrange 400 mil trabalhadores ou desempregados do lote 3 de aprovados. Esse grupo recebeu a primeira parcela, limitada a pagamentos digitais, em 16 e 17 de junho.

O calendário, organizado de acordo com o mês de nascimento, segue até 18 de julho. Ao longo desses dias, recebem o benefício 4,9 milhões de pessoas. Confira o cronograma:

O governo federal ainda não divulgou, no entanto, o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial para esse terceiro lote de beneficiários aprovados.

Balanço

Dados atualizados nessa quarta-feira (8/7) apontam que mais de 65 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. Foram creditados mais de R$ 121 bilhões, segundo a Caixa Econômica Federal, o que resultou em mais de 173 milhões de pagamentos.

