Corpo de criança que se afogou após cair de barco é encontrado no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde desta terça-feira (21), para resgatar o corpo de uma criança de 2 anos que acabou caindo de uma embarcação dentro do Rio Envira, no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações dos militares, a guarnição do 9°BEPCIF foi comunicada do desaparecimento do menor C. S. M., nas proximidades da estação de captação do Depasa (BR 364, próximo à ponte).

Rapidamente os mergulhadores se deslocaram e até o local e começaram vasculhar o rio em busca da vítima. Após aproximadamente 40 minutos de busca, foi encontrado o corpo do menor.

O corpo foi entregue no Hospital Geral de Feijó e em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município de Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos e posteriormente liberado para velório e sepultamento.

